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Нитроминт 0,4мг/доза 10г спрей сублингв.доз. №1 бал.аэр.

Нитроминт 0,4мг/доза 10г спрей сублингв.доз. №1 бал.аэр. (Egis pharmaceuticals plc)

Основное
Цены
Инструкция
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Аналоги
Отзывы
Доставка
Нитроминт 0,4мг/доза 10г спрей сублингв.доз. №1 бал.аэр. (Egis pharmaceuticals plc)
Bнешний вид товара может отличаться
Артикул
48547
Производитель
Egis pharmaceuticals plc, Венгрия
Действующее вещество
Нитроглицерин
Все формы Нитроминт
В наличии
Самовывоз, бесплатно. Бронь действительна в течение 24 часов
Цены на Нитроминт 0,4мг/доза 10г спрей сублингв.доз. №1 бал.аэр. указанны в таблице ниже
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Время работы
Кол-во
Цена
Энтузиастов д.16
08:00-22:00
08:00-22:00
161,19 руб.
161,19 руб.
Менделеева 187
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Гвардейская, д.35, корпус 1
09:00-22:00
09:00-22:00
161,19 руб.
161,19 руб.
пр-кт Октября, 93
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
160,75 руб.
160,75 руб.
З.Валиди, д.58
08:00-23:00
08:00-23:00
162,56 руб.
162,56 руб.
Рихарда Зорге, д.45
08:00-22:00
08:00-22:00
162,56 руб.
162,56 руб.
Рабкоров, д.1
08:00-22:00
08:00-22:00
160,91 руб.
160,91 руб.
161,66 руб.
161,66 руб.
162,15 руб.
162,15 руб.
пр.Октября, 18/1
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
пр.Октября, 11
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Жукова, д.3/1
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
156,57 руб.
156,57 руб.
Ферина,д.29
Новая аптека
10-22
10-22
160,32 руб.
160,32 руб.
162,07 руб.
162,07 руб.
Ленина ул, дом № 22
Новая аптека
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Ленина, д.21
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Свердлова,д.69
Новая аптека
08:00-22:00
08:00-22:00
162,56 руб.
162,56 руб.
Достоевского, д.107
08:00-22:00
08:00-22:00
141,88 руб.
141,88 руб.
Евгения Столярова, д.4
08:00-22:00
08:00-22:00
141,88 руб.
141,88 руб.
144,34 руб.
144,34 руб.
Менделеева, д.134/7
08:00-21:00 сбб9-18,вск9-17ч
08:00-21:00 сбб9-18,вск9-17ч
144,49 руб.
144,49 руб.
Губайдуллина, д.19/4
08:00-22:00
08:00-22:00
155,21 руб.
155,21 руб.
Айская, 91
08:00-22:00
08:00-22:00
155,21 руб.
155,21 руб.
Рихарда Зорге, д.62
08:00-21:00
08:00-21:00
155,21 руб.
155,21 руб.
Орджоникидзе, д.13
8-22
8-22
156,57 руб.
156,57 руб.
160,17 руб.
160,17 руб.
50 лет СССР, д.41
08:00-22:00
08:00-22:00
156,57 руб.
156,57 руб.
Революционная, д.78
08:00-22:00
08:00-22:00
156,98 руб.
156,98 руб.
162,14 руб.
162,14 руб.
Кольцевая, д.63
08:00-22:00
08:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
Революционная, д.97
08:30-22:00
08:30-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
Гагарин, д.56
09:00-22:00
09:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
Ураксина, д.1
08:00-22:00
08:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
Батырская, д.6
08:00-22:00
08:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
160,85 руб.
160,85 руб.
Софьи Перовской, д.38
08:00-22:00
08:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
160,85 руб.
160,85 руб.
б-р Х.Давлетшиной, 16-83
08:00-22:00
08:00-22:00
159,74 руб.
159,74 руб.
160,85 руб.
160,85 руб.
50 лет Октября, д.20-60
08:00-22:00
08:00-22:00
159,98 руб.
159,98 руб.
Софьи Перовской, д.52/2
09:00-22:00
09:00-22:00
159,98 руб.
159,98 руб.
пр-кт Октября, 123
08:00-23:00
08:00-23:00
159,98 руб.
159,98 руб.
Коммунаров, д.67
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
159,98 руб.
159,98 руб.
Мира, д.7
08:00-22:00
08:00-22:00
159,98 руб.
159,98 руб.
160,32 руб.
160,32 руб.
160,75 руб.
160,75 руб.
Королева, д.14
09:00-22:00
09:00-22:00
160,17 руб.
160,17 руб.
Кольцевая, д.164
08:00-22:00
08:00-22:00
160,17 руб.
160,17 руб.
Первомайская, д.70
08:00-22:00
08:00-22:00
160,17 руб.
160,17 руб.
пр-д Лесной, д.6
08:00-22:00
08:00-22:00
160,17 руб.
160,17 руб.
Фурманова ул, дом №6
08:00-22:00
08:00-22:00
160,17 руб.
160,17 руб.
50 лет СССР, д.50
08:00-23:00
08:00-23:00
160,31 руб.
160,31 руб.
Аксакова, д.91
08:00-22:00
08:00-22:00
160,31 руб.
160,31 руб.
161,16 руб.
161,16 руб.
Первомайская, д.48
08:00-22:00
08:00-22:00
160,31 руб.
160,31 руб.
Гвардейская, д.57
08:00-22:00
08:00-22:00
160,31 руб.
160,31 руб.
Гвардейская, д.62
08:00-22:00
08:00-22:00
160,31 руб.
160,31 руб.
8-Марта, д.20
08:00-22:00
08:00-22:00
160,31 руб.
160,31 руб.
Цюрупы, д.106
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Космонавтов, д.22
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Шафиева, д.28
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Таллинская, д.14
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Рабкоров, д.20
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
пр-кт Октября, 28
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Ферина, д.4
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Правды, д.23
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
пр-кт Октября, д.133
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Бессонова, д.27
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Гафури, д.50
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Бессонова, д.2
09:00-22:00
09:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
пр-кт Октября, 68/1
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Менделеева, д.155
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
160,46 руб.
160,46 руб.
Минигали Губайдуллина, д.5
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Менделеева, д.130
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Свободы, д.27
09:00-22:00
09:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Первомайская, д.28
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
160,85 руб.
160,85 руб.
Загира Исмагилова, д.5
08:00-22:00
08:00-22:00
160,32 руб.
160,32 руб.
161,11 руб.
161,11 руб.
Ухтомского, д.17
08:00-23:00
08:00-23:00
160,32 руб.
160,32 руб.
Свободы, д.33
08:00-22:00
08:00-22:00
160,46 руб.
160,46 руб.
пр-кт Октября, 122
08:00-22:00
08:00-22:00
160,46 руб.
160,46 руб.
Пр.Октября, д.112/1
08:00-22:00
08:00-22:00
160,50 руб.
160,50 руб.
Карла Маркса, д.44
08:00-22:00
08:00-22:00
160,75 руб.
160,75 руб.
Транспортная, д.46
08:00-23:00
08:00-23:00
160,75 руб.
160,75 руб.
Первомайская, д.58
08:00-22:00
08:00-22:00
160,75 руб.
160,75 руб.
Ленина, д.128
08:00-22:00
08:00-22:00
160,75 руб.
160,75 руб.
Р.Зорге, д.28
08:00-22:00
08:00-22:00
160,75 руб.
160,75 руб.
161,11 руб.
161,11 руб.
Мубарякова, д.10/1
08:00-22:00
08:00-22:00
160,75 руб.
160,75 руб.
Королева, д.2
08:00-23:00
08:00-23:00
160,82 руб.
160,82 руб.
Чернышевского, д.101/а
09:00-21:00
09:00-21:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Бикбая, д.33
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Мустая Карима, д.50
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Вологодская, д.9
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Амантая, д.2
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Победы, д.21
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
Шота Руставели, д.18
08:00-22:00
08:00-22:00
160,85 руб.
160,85 руб.
161,11 руб.
161,11 руб.
Коммунистическая, д.45
08:00-23:00
08:00-23:00
160,90 руб.
160,90 руб.
б-р.Давлеткильдеева, д.1
08:00-22:00
08:00-22:00
160,90 руб.
160,90 руб.
Гагарина, д.12
08:00-22:00
08:00-22:00
160,91 руб.
160,91 руб.
Юрия Гагарина, д.1, корп.3
9-21
9-21
160,91 руб.
160,91 руб.
Янаби, д.45
08:00-21:00
08:00-21:00
160,91 руб.
160,91 руб.
50 лет СССР 30, кор.1
08:00-22:00; сб,вс 09:00-18:00
08:00-22:00; сб,вс 09:00-18:00
160,98 руб.
160,98 руб.
Жукова, д.9
08:00-22:00
08:00-22:00
160,98 руб.
160,98 руб.
Б. Бикбая, д.30
08:00-22:00
08:00-22:00
160,98 руб.
160,98 руб.
Дагестанская, д.21
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
161,06 руб.
161,06 руб.
С.Злобина, д.38/2
08:30-22:00
08:30-22:00
161,06 руб.
161,06 руб.
Гафури, д.4
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
163,09 руб.
163,09 руб.
пр. Октября, 162
8-23
8-23
161,11 руб.
161,11 руб.
Ферина, д.19
9-22.30
9-22.30
161,11 руб.
161,11 руб.
Конституции, д.7
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Кирова, д.91
08:30-22:00
08:30-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Авроры, д.7, корп.1а
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Гвардейская, д.58/4
08:00-21:00
08:00-21:00
161,11 руб.
161,11 руб.
161,19 руб.
161,19 руб.
Менделеева, д.120
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Айская, д.22
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Кирова, д.46
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
пр-кт Октября, 134/1
08:00-23:00
08:00-23:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Рыльского, д.13
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
161,16 руб.
161,16 руб.
Ст.Кувыкина, д.19
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Ахметова, д.326
08:00-23:00
08:00-23:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Жукова, д.8
08:00-23:00
08:00-23:00
161,11 руб.
161,11 руб.
163,30 руб.
163,30 руб.
Жукова, д.12
09:15-22:15
09:15-22:15
161,11 руб.
161,11 руб.
Машиностроителей, д.15
08:00-22:00
08:00-22:00
161,11 руб.
161,11 руб.
Мушникова, д.13/1
08:00-22:00
08:00-22:00
161,16 руб.
161,16 руб.
Бр. Кадомцевых, д.4
08:30-22:00
08:30-22:00
161,19 руб.
161,19 руб.
Цюрупы, д.98
08:00-22:00
08:00-22:00
161,19 руб.
161,19 руб.
Максима Рыльского, д.12
08:00-22:00
08:00-22:00
161,19 руб.
161,19 руб.
Сосновская, д.54
8,30-22
8,30-22
161,19 руб.
161,19 руб.
Чернышевского, д.84
08:00-22:00
08:00-22:00
161,21 руб.
161,21 руб.
Первомайская, д.98
24/7
00:00-00:00
00:00-00:00
161,44 руб.
161,44 руб.
Ленина, д.84
08:00-23:00
08:00-23:00
161,44 руб.
161,44 руб.
Х.Давлетшиной, д.24
08:00-22:00
08:00-22:00
161,44 руб.
161,44 руб.
Октябрьской Революции, д.73
08:00-22:00
08:00-22:00
162,14 руб.
162,14 руб.
Степана Кувыкина ул, д. 16
9-22
9-22
162,14 руб.
162,14 руб.
Рихарда Зорге, д.6
08:00-22:00
08:00-22:00
162,15 руб.
162,15 руб.
Бакалинская, д.27
10:00-22:00
10:00-22:00
162,39 руб.
162,39 руб.
Адмирала Макарова, д.26
09:00-21:00
09:00-21:00
162,56 руб.
162,56 руб.
пр-кт Октября, 146/1
08:00-22:00
08:00-22:00
162,56 руб.
162,56 руб.
Рубежная, д.170
08:00-22:00
08:00-22:00
162,70 руб.
162,70 руб.
Геологов, д.53,пом.42
08:00-22:00
08:00-22:00
162,70 руб.
162,70 руб.
Рубежная, д.174
10-22
10-22
162,70 руб.
162,70 руб.
Российская, д.15
08:00-22:00
08:00-22:00
162,99 руб.
162,99 руб.
Гафури, д.15
08:00-23:00
08:00-23:00
163,30 руб.
163,30 руб.
Айская, д.64
08:00-22:00
08:00-22:00
163,30 руб.
163,30 руб.
Коммунаров, д.61
09:00-21:00
09:00-21:00
163,30 руб.
163,30 руб.
Чернышевского, д.127
9-21
9-21
163,30 руб.
163,30 руб.
Деревенская переправа ул, дом
9-21
9-21
163,30 руб.
163,30 руб.
Мушникова, д.11
08:00-22:00
08:00-22:00
163,43 руб.
163,43 руб.